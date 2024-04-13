İYİ Parti adayı Koray Aydın'dan kurultayla ilgili iktidara şok suçlama

İYİ Parti Genel Başkan adayı Ankara Milletvekili Koray Aydın, bazı il başkanlarının ve milletvekillerinin kongreyi erteleme girişimi iddialarıyla ilgili, "Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 27 Nisan’da yapılacak seçimli olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamasından sonra, genel başkanlık için yarış başladı.

Adaylardan Ankara Milletvekili Koray Aydın, bazı il başkanlarının ve milletvekillerinin kongreyi erteleme girişimi iddialarını Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e değerlendirdi.

"Erteleme İYİ Parti'nin güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır"

Bu girişimlere şiddetle karşı olduğunu belirten Koray Aydın, şunları söyledi:

"Genel başkanımız olağanüstü kurultay kararını açıkladı. Şimdi bazı milletvekilleri ve il başkanları organize edilerek kurultayı erteletme girişimleri var. MHP Genel Başkanı da bu yönde talebini açıkça belirtti. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir. Olağanüstü kurultay yerine olağan kurultay sürecini başlatma yönündeki söylemler, süreci sulandırmaya yöneliktir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır."

"Partiyi merkeze oturtmak için bir ekip oluşturuyoruz"

İYİ Parti’nin merkez parti olması için profesyonelce çalışma başlattıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu: "Siyasette öne çıkabilecek isimler üzerinde çalışıyoruz. Partiyi merkeze oturtmak için bir ekip oluşturuyoruz. Bunlar genel olarak kökenden MHP’li değil başka yerden gelen arkadaşlarımız. Çalışmayı onlar yürütecek ben sevk ve idare üzerine bir düzen kuruyorum."