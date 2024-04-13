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İtalya'dan vatandaşlarına 'Orta Doğu'ya seyahat etmeyin" çağrısı

İtalya'dan vatandaşlarına 'Orta Doğu'ya seyahat etmeyin" çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Orta Doğu'ya yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

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İtalyan Rainews24 kanalının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dün akşam geç saatlerde Tel Aviv, Beyrut ve Tahran'daki İtalyan büyükelçileri ve Kudüs'teki İtalyan konsolosuyla bölgedeki gergin durumla ilgili acil durum planlarını değerlendirmek üzere bir dizi video konferans ve telefon görüşmesi yaptı.

Bu görüşmeler neticesinde, Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarına bölgeye zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaparak, yerleşik vatandaşlarına da konumlarını güncelleme tavsiyesinde bulundu.

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