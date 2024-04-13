Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu İstanbul seçimlerinde 11.56 puanlık farkın tek sebebini açıkladı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun rakibi Murat Kurum'a 11.56 puan fark atmasının tek sebebinin, CHP'nin tahrikleriyle çıkarılan EYT yükünden dolayı emeklilerin maaşlarına iyileştirme yapılmaması olduğunu yazdı.

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'a fark atarak kazanmasının yankıları sürüyor.

Kamuoyu araştırmacılarına göre anketlerde başa baş görünen yarışta son 10 günde ipler koptu ve fark ortaya çıktı.

Farkın oluşmasıyla ilgili pek çok neden ortaya atıldı. İstanbul seçimlerine dair dikkat çeken yazı Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

"CHP’nin oluşturduğu sorun üzerinden AK Parti seçimi kaybetti"

"Kibir" ve "yanlış aday" söylemlerinin Kurum için doğru olmadığını savunan Karahasanoğlu, tek sebebin emeklilere zam yapılmaması olduğunu belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur İttifakı’nın % 10 oy kaybının tek sebebi; emeklilerin maaşlarında bir iyileşme yapılacağı beklentisi oluştuğu halde, bunun temmuz ayına ertelenmesi.

Emeklilerin maaşında acilen iyileşme yapılamamasının sebebini soracak olursanız..

Onun da sebebi, bir çırpıda EYT ile 3 milyon yeni emeklinin maaşa hak kazanması diyebilirim.

EYT’nin oluşmasında, devasa sorun haline getirilmesinde, hakları vardır veya yoktur; kendilerine teslim edilmesinin gecikmesinde Ak Partinin bir suçu var mı diye sorarsanız..

Ak Partinin bu noktada hiçbir kusuru yok diyebilirim.

Tam aksine bu sorunun oluşmasında ve sonrasında da o durumda olan vatandaşların tahrik edilmesinde en başta suçlu olan CHP’dir.

CHP’nin oluşturduğu sorun üzerinden Ak Parti seçimi kaybetti.

Olay bu kadar basit, bu kadar nettir.

“Ak Parti, asgari emekli maaşını yükseltip onları kafa kola alsaydı” derseniz, kaypak siyasetçiler için bu mümkündü.

Ama Ak Parti popülist davranmamak istedi, faturası kendisine çıktı.

Seçim sonuçlarının sebeplerini doğru tespit edersek, önümüzdeki süreçte de yanlış yapmamış oluruz."