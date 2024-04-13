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Varto'nun ilk kadın muhtarı oldu

Varto'nun ilk kadın muhtarı oldu

Muş'un Varto ilçesine bağlı Çalıdere köyünde seçimi kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarı olan 27 yaşındaki Bahar İncesu, mazbatasını aldıktan sonra projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

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İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Çalıdere köyünde ailesiyle besicilik yapan İncesu, tespit ettiği sorunları çözüme kavuşturmak için muhtar adayı olmaya karar verdi.

Köydeki kadınların da desteğini alan İncesu, adaylık sürecinde kapı kapı gezerek köylülerin taleplerini dinledi, yapmak istediği projelerini anlattı.

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