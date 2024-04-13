Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu

Survivor All Star eleme oyunu nefesleri kesti. Sercan Yıldırım ve Yaman, ilk oyunda eleme listesinden adını sildirdi. Yasin Obuz ve Hakan Hatipoğlu'nun final mücadelesinde kazanan isim belli oldu.

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Survivor All Star’da eleme potasında olan Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaştı.

Düello oyununda Yaman ile Yasin karşılaştı. Adada kalmayı ilk garantileyen yarışmacı Yaman oldu. Hakan ile Sercan kozlarını paylaştı. Sercan düello oyunundan çıkmayı başardı. Son olarak Yasin ile Hakan karşı karşıya geldi.



Düello oyununda kaybeden Hakan Hatipoğlu adaya veda etti.

Nagihan Karadere ile Hatipoğlu arasında sert tartışma

Sercan Yıldırım'a tezahürat ederek motivasyon vermeye çalışan Nagihan "'Ezip geçeceksin. Silindir gibi, patates edeceksin." deyince tansiyon yükseldi. Hakan Hatipoğlu "Öyle bilmem ne falan konuşma" diyerek Nagihan Karadere'ye parmak salladı. Hakan Hatipoğlu'nun "Terbiyesizlik yapma! Bir kere daha uyarmayacağım seni. Saygı duy insanlara" sözleri geceye damga vurdu.