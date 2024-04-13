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Hizbullah Hareketi, İsrail'in askeri üssüne füze yağdırdı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Yukarı Celil'deki askeri üssüne Hizbullah Hareketi tarafından onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı.

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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in Yukarı Celil’deki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Lübnan’ın güneyine yönelik düzenlediği saldırılara karşılık İsrail’in Yukarı Celil’de yer alan El Zaur askeri üssünün onlarca katyuşa füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusu ise Hizbullah’tan gelen saldırı hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 40 füzenin fırlatıldığı ve bir kısmının demir kubbe sistemi ile vurulduğu ve geriye kalanın da boş araziye düştüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Hizbullah’ın saldırısında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

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