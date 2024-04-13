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Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi

Fas'ta binlerce kişi, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne destek için 54 kentte gösteri düzenledi.

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Fas'taki sivil toplum kuruluşu Ümmet Sorunlarını Destekleme Kuruluşundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Faslılar, Gazze'ye destek amacıyla 54 kentte 114 noktada sokağa indi.

Gösteri düzenlenen kentler arasında Kazablanka, Agadir, Tanca, Tatvan ve Sale yer aldı.

Göstericiler, İsrail'in saldırıları ve ablukası sona erinceye kadar Gazze'ye destek vermeye ve gösteri düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Fas, Gazze'ye destek gösterileri ve yürüyüşlerinin en yoğun yapıldığı İslam ülkeleri arasında yer alıyor.

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