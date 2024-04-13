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Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor

Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor

Dokuz Eylül Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Ritim Bozuklukları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emin Evren Özcan, hastalardaki korkuyu ve heyecanı gidermek için operasyon sürecini sanal gerçeklik ortamında yaşayacakları uygulama geliştirdi

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DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde şirket kuran Özcan, genel anestezi uygulanmadan yapılan ritim bozukluğu ameliyatlarında hastaların çekincelerini gidermek için çalışma yürüttü.

Özcan 1 yıllık çalışma sonunda, hastaların ameliyata hazırlık ve devamındaki tüm süreci 360 derecelik görüş imkanıyla izleyebildiği sanal gerçeklik uygulaması hazırladı.

Uygulama sayesinde operasyon sürecinde yaşayacaklarını önceden gören hastaların ameliyata daha rahat girdiği gözlendi.

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