BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisi Beşiktaş istikametinde seyreden 34 SG 8762 plakalı motosiklet, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kimliği öğrenilemeyen sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan diğer kişi, kazadan yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler otoyolda güvenlik önlemi alırken, motosikletteki kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Bayram tatilinde Derinkuyu Yeraltı Şehri de tercih edildi
Bayram tatilinde Derinkuyu Yeraltı Şehri de tercih edildi
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak
Şırnak'ta kamu görevlisi taciz etti iddiasıyla dövüldü 4 gözaltı var
Şırnak'ta kamu görevlisi taciz etti iddiasıyla dövüldü 4 gözaltı var
Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü!
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü!
Kanada'dan vatandaşlarına İsrail ve Filistin uyarısı
Kanada'dan vatandaşlarına İsrail ve Filistin uyarısı
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi!
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi!
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu İstanbul seçimlerinde 11.56 puanlık farkın tek sebebini açıkladı
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu İstanbul seçimlerinde 11.56 puanlık farkın tek sebebini açıkladı
Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor
Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor