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Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda İstanbulspor karşısında 4-0 kazanan Rize temsilcisi, 45 puanla 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Faye, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavililer, bu maçın son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan mücadele, 0-0 sona ermişti.

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