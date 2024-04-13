Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı

Şişli'de bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.Abone ol
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 Nisan'da Kuştepe Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bekleyen Rıdvan Özyer'in, sokağa arabayla gelen kişilerce silahla ateş edilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kameralarını inceleyip saha çalışması yapan ekipler, olayda kullanılan aracın bilgileri üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Bağcılar'da belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı yakaladı. Adreslerdeki aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, ruhsatsız 2 tabanca, otomatik tabanca, 3 kalaşnikof tüfek şarjörü, 2 çelik yelek, kar maskesi ile çok sayıda mermi ele geçirildi.