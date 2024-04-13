Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.Abone ol
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.
Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.