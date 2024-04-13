BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Abone ol

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Şişli'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 4 zanlı tutuklandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü!
Depremzede öğrencinin öğrenim kredisi bursa dönüştürüldü!
Kanada'dan vatandaşlarına İsrail ve Filistin uyarısı
Kanada'dan vatandaşlarına İsrail ve Filistin uyarısı
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi!
İsrail ordusu Lübnan’a hava saldırısı düzenledi!
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu İstanbul seçimlerinde 11.56 puanlık farkın tek sebebini açıkladı
Yeni Akit yazarı Karahasanoğlu İstanbul seçimlerinde 11.56 puanlık farkın tek sebebini açıkladı
Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor
Hastalar, ameliyat korkusunu sanal gerçeklikle yeniyor
Varto'nun ilk kadın muhtarı oldu
Varto'nun ilk kadın muhtarı oldu
Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Fas'ta 54 kentte Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Çember-17 operasyonlarında aranan 2 bin 756 kişi yakalandı
Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu
Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu