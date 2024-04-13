Tatilciler Kapadokya'da alışılmışın dışında yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı Kapadokya'daki turizmciler yoğunluktan memnun.

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Bayram tatilini dinlenmek için fırsata çevirerek Kapadokya'ya gelen yerli turistler, bölgedeki insan ve araç hareketliliğini üst noktaya taşıdı.

Yoğunluk nedeniyle özellikle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turizm merkezleri çevresinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkıyor.

Kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dolayısıyla trafik sıkışıklığının yaşandığı Kapadokya'da tatilciler, peribacalarıyla kaplı vadilerin yanı sıra müze ve ören yerlerini ziyaret ediyor.

Otel ve misafirhanelerde yatak kapasitesi yaklaşık 50 bin olan Kapadokya'da, tüm konaklama tesislerindeki doluluğun yanı sıra günübirlik ziyaretçilerle turizm merkezlerinde de tam doluluk yaşanıyor.