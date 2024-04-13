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İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

İstanbulspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mert Güzenge düdük çalacak.

Ligde son 10 maçını kazanamayan, 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, 13 puanla son sırada yer alıyor.

İstanbul ekibinin bu maçı kazanamaması halinde sezonun bitimine 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

Oynadığı son maçta Galatasaray'a mağlup olan Atakaş Hatayspor ise aynı puana sahip TÜMOSAN Konyaspor'un averajla önünde 33 puanla 15. sırada bulunuyor.

İstanbulspor'da kart cezası biten Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyebilecek.

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