Kedi Garfi, tıkalı kalın bağırsağının bir kısmı alınarak yaşatıldı

Afyonkarahisar'da beslenme sorunu yaşadığı için günden güne zayıflayan ve bitkin düşen kedi, tıkalı bağırsağının bir kısmının alınmasıyla sağlığına kavuştu.

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Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde öğretim üyesi olan Abdullah Keçeciler'in 14 yaşındaki "Garfi" adını verdiği kedisi, 20 gündür beslenme sorunu yaşamaya başlayınca zayıfladı.

Bitkin düşen kedisinin durumuna üzülen Keçeciler, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Kocatepe Hayvan Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan muayenede Garfi'nin kalın bağırsağının bir bölümünün tıkalı olduğu tespit edildi.

Hastane başhekimi Prof. Dr. Musa Korkmaz ve ekibi tarafından yapılan başarılı operasyonla, ölüm riski bulunan kedinin bağırsağının bir bölümü alınarak, tıkanıklık giderildi.