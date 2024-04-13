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Yalovalı balıkçılar bu yıl da hamsi ile kazanç sağladı

Yalovalı balıkçılar bu yıl da hamsi ile kazanç sağladı

Av yasağı öncesi son seferlerini yapan büyük tekneler ile yaz aylarında da avlanmaya devam edecek küçük balıkçılar hamsi ile kar elde etti.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca ekosistemin korunması amacıyla geçen yıl Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki hamsi avcılığının durdurulması kararı, Marmara Denizi'nde hamsinin bereketli bir sezon geçirmesine imkan sağladı.

Gırgır olarak tabir edilen büyük balıkçı teknelerinin 15 Nisan'da yasağa tabi tutulmasıyla denizlerde balık avına devam edecek küçük balıkçılar, yaz mevsiminde de vatandaşa ucuz balık yedirmeyi umuyor.

Büyük tekneler ise yeni sezona hazırlanmak için kıyıya demirleyecek. İldeki 6 balıkçı kooperatifinin bağlı olduğu Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliğinin Başkanlığını yürüten Recai Sert, AA muhabirine, geçen yıl Marmara Denizi'nde uygulanan yasak nedeniyle bütün teknelerin hamsiden büyük fayda gördüğünü söyledi.

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