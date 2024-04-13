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Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı

Herkes bayram, onlar Avrupa şampiyonluğu için antrenman yaptı

Kadın Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına Ramazan Bayramı'nda da devam etti.

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Kadın Boks Milli Takımı'nın 6 sporcusu, Sırbistan'da 15-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

Ramazan Bayramı'nda da kampa ara vermeyen takımın antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Paris Olimpiyatları'na tam kadro gitmek istediklerine işaret eden Yiğit, "Bizim bayramımız yok. Bu, aşağı yukarı 5-6 senedir böyle. Sporcular olsun, biz olalım, bayramlarda evimizde olamadık. Evimizden uzaktayız. Millet bayramlaşır, büyüklerini ziyaret ederken biz antrenman yaparak şampiyonaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

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