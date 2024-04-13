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Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin, teleferik sistemlerinin yıllık bakımının 19 Şubat ve 4 Mart arasında yapıldığını açıkladı.

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Yavuzyılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile kriz masasının oluşturulduğu Sahil Güvenlik Grup Komutanlığında yaptığı açıklamada, kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Teleferiğin 2017'de faaliyete geçtiğini anımsatan Yavuzyılmaz, teleferik sisteminin yıllık, aylık ve haftalık bakımlarının sertifikalı bir uzman şirket tarafından yapıldığını kaydetti.

Bakım ve onarımlarıyla ilgili inceleme yaptıklarını ifade eden Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş"

"Son yapılan yıllık bakım 19 Şubat-4 Mart 2024 arasında. Bu bakım sözleşmesi, sonuç raporlarıyla birlikte tarafımızca da incelendi. Bakım esnasında tespit edilen eksiklikler giderilmiş ve neticesinde bakım raporu da devreye girmiş. Aynı zamanda da yine haftalık ve aylık bakımlar da yapılmış. Nisan ayının bakımları ve kontrolleri yine bu uzman bakım onarım şirketi tarafından yapılmaktaydı."

Konuyla ilgili hukuki sürecin devam edeceğini dile getiren Yavuzyılmaz, bakım ve onarımlarla ilgili sözleşmelerin, raporların idari tahkikat yapan yetkililerle de paylaşılacağını bildirdi.

Böcek'ten "bakımları düzenli yapılıyordu" açıklaması

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de teleferiğin kendisinden önceki dönemde yapıldığını ve işletmesinin belediyeye ait firma tarafından devam ettirildiğini söyledi.

Teleferiğin 2017'den bu yana bakımlarının düzenli yapıldığını ifade eden Böcek, "Teleferiğin bakımları yılbaşı itibarıyla yapılmıştı ve biz de 5 Mart itibarıyla sezonu açtık. Çalışmalar, incelemeler hukuki ve adli yönüyle de devam edecektir. Bizim şu anki amacımız mahsur kalan vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasıdır." diye konuştu.

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