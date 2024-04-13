Kahramanmaraş'taki cam seyir terası tatilcilerin uğrak noktası oldu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, baraj gölünden 160 metre yükseklikteki sarp kayalıklara yapılan Ali Kayası Cam Seyir Teras'ına çıkan ziyaretçiler, manzarayı keyifle izliyor.

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Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğinde kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bulutoğlu Mahallesi'nde inşa edilen cam terası, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunuyor.

Bölgeye gelen turistlerin en fazla ziyaret ettiği yerler arasında bulunan cam teras şu sıralar, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen birçok misafiri ağırlıyor.

Ankara'dan bayram tatili için Kahramanmaraş'a gelen Hülya Doruk, AA muhabirine, görmeyi istediği cam seyir terasını bayram dolayısıyla görme fırsatını yakaladığını söyledi.