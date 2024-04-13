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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Risk analizi çalışmalarıyla takibe alınan 3 şüphelinin üzeri ve araçlarında yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 bin 144 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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