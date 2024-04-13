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"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı

"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Geleceğin Yıldızları" konseri ile Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

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İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, ilk profesyonel konserlerini İDOB Orkestrası eşliğinde gerçekleştiren solistler Cosi Fan Tutte, Le Nozze di Figaro, Die Zauberflöte, Cavalleria Rusticana, L'Elisir d'Amore, I Capuleti e i Montecchi, Don Pasquale ve La Fille du Regiment'in arasında olduğu klasik operalardan aryalar seslendirdi.

İDOB Orkestrası'nı şef Zdravko Lazarov'un yönettiği konserde, Eda Umay Akan, Derin Akdeniz, Duha Alkan, Zeynep Ciddi, Uğur Etiler, Ethem İnci, Görkem İbrahim Özcan, Cansu Özel, Talip Savranbaşı ve Berke Tükenmez sahne aldı.

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