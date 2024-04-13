BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  GÜNCEL

Tatilciler dönüş yoılunda! Trafik yoğun ama akıcı

Tatilciler dönüş yoılunda! Trafik yoğun ama akıcı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Abone ol

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.

Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanya'da vinç operatörü dere yatağında ölü bulundu
Alanya'da vinç operatörü dere yatağında ölü bulundu
Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor
Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu
Teleferik kazasında ölmüştü! Antalya'ya tatil için gelmiş!
Teleferik kazasında ölmüştü! Antalya'ya tatil için gelmiş!
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da iki beldeyi giriş çıkışlara kapattı
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı
"Geleceğin Yıldızları" İDOB Orkestrası eşliğinde sahne aldı
İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartılan gençler haklarını mahkemede arayacak
İsrail karşıtı sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartılan gençler haklarını mahkemede arayacak
ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddiası
ABD'nin Orta Doğu'ya takviye güç gönderdiği iddiası
Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama
Antalya teleferik kazasında belediyenin ihmali var mı? CHP ve başkan Böcek'ten açıklama
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Gaziantep'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı