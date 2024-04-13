Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Gazze saldırılarına ilişkin Papa Fransuva'ya mektup yazdı. Mektupta "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya mektubunda "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin mektubunda insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.
Erdoğan mektupta "Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.