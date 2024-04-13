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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ameliyat oldu kulüpten açıklama

Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ameliyat oldu kulüpten açıklama

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu

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Fenerbahçe, Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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