Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde ameliyat oldu kulüpten açıklama

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini duyurdu

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Fenerbahçe, Olympiakos ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan Jayden Oosterwolde'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Jayden Oosterwolde yurt dışında başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi sürecine hemen başlanılan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri yer aldı.