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Küstah İsrailli Bakan'dan Erdoğan açıklaması: Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti

Küstah İsrailli Bakan'dan Erdoğan açıklaması: Osmanlı'nın, İsrail üzerindeki hakimiyeti bitti

İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Avi Dichter, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bazı ürünlerde ihracat kısıtlaması uygulamasına ilişkin, "Türk lider (Erdoğan), Osmanlı İmparatorluğu'nun İsrail toprakları üzerindeki kontrolünü bir asırdan fazla bir süre önce sona erdirdiğini bilmelidir" dedi.

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İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Avi Dichter, Türkiye'nin İsrail'e yönelik bazı ürünlerde ihracat kısıtlamasına gitmesine ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Avi Dichter, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e karşı 54 ürün grubunda ihracat kısıtlaması uygulamasına tepki gösterdi.

Dichter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Osmanlı İmparatorluğu'nun İsrail toprakları üzerindeki kontrolünü bir asırdan fazla bir süre önce sona erdiğini ve İsrail'in üretimini yerel ürünler veya dost ülkelerle işbirliği kapsamında elde edecek bir alternatif yolu olduğunu bilmelidir" dedi. 

Dichter, gıda güvenliği konusunda ülkenin, "ithalatı teşvik etmekten yerel tarımsal ürünleri teşvik etmeye kadar eğilimin tersine dönmesini sağladıklarını" belirterek, "İsrail vatandaşlarının tarımsal ürünlerinin tamamen yabancı ülkelerin insiyatifine kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

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