Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 20 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün EMS Yapı Sivasspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5'e 2 gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

Trabzonspor, 2 günlük iznin ardından 16 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.