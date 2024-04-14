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MEDYA

İran İsrail'e saldırdı Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündem oldu

İran'ın İsrail'e hasar vermeyen misilleme saldırısı sonrası Kurtlar Vadisi dizisindeki o sahne, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Melih Gökçek, o videoyu paylayarak, "İran'ın yüzde 99 gösteri yaptığına inanıyordum. Haklı çıktım" dedi.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı çok konuşuldu. İHA'lar ve ve füzelerle yaplan saldırıda İsrail'e kayda değer bir zarar verilemedi. 

Füzelerin yüzde 99 oranında havada imha edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Kamuoyunda "danışıklı dövüş" söylentileri yayıldı. Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yıllar önce oynayan Kurtlar Vadisi dizisindeki İran-İsrail gerilimini konu alan ve bugünlere ışık tutan bir sahneyi paylaştı.

Gökçek, "İRAN’IN % 99 GÖSTERİ YAPTIĞINA İNANIYORDUM. HAKLI ÇIKTIM. ASLINDA KURTLAR VADİSİ BU OLAYLARIN GERÇEK YÜZÜNÜ YILLAR ÖNCESİ EKRANA YANSITMIŞTI" dedi.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

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