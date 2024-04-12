BIST 9.814
DOLAR 32,33
EURO 34,66
ALTIN 2.483,12
GÜNCEL

Türkiye genelinde 1177 kaçak göçmen yakalandı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde yapılan denetimlerde 1177 düzensiz göçmenin yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik, mobil göç noktası araçlarıyla "Kalkan-19" operasyonlarının düzenlendiğini kaydetti.
Operasyonlarda 1177 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde (6-7-8-9-10 Nisan 2024) Valiliklerimiz ve Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde, polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz tarafından, 103'ü İstanbul'da olmak üzere 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrimizin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde; 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı. Bunlardan 1177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi."

Yakalanan düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildiğini ve sınır dışı işlemlerinin derhal başlatıldığını belirten Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu
Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu
'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e küfür' polemiği! Gültekin Uysal, Barış Yarkadaş'a konuştu
'Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e küfür' polemiği! Gültekin Uysal, Barış Yarkadaş'a konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu
Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘kal’ dedi? Fatih Portakal böyle yorumladı
Devlet Bahçeli, Meral Akşener’e neden ‘kal’ dedi? Fatih Portakal böyle yorumladı
Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı
Bolu'da korkunç kaza: 2 ölü 1 yaralı
Cumhurbaskani Erdogan'dan video mesaj
Cumhurbaskani Erdogan'dan video mesaj
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getiridi
Ardahan'da eriyen kar sonrası Kura Nehri taştı
Ardahan'da eriyen kar sonrası Kura Nehri taştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı!
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın iddiası: Genel başkanımız masadan kalkmadı, masadan kovuldu
İYİ Partili Mehmet Aslan'ın iddiası: Genel başkanımız masadan kalkmadı, masadan kovuldu
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: "Partinin başında kal"
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e çağrı: "Partinin başında kal"
Bakan Mehmet Özhaseki'den depremzede aileye ziyaret! Çocuklara bayram harçlığı verdi, hediyeler dağıttı
Bakan Mehmet Özhaseki'den depremzede aileye ziyaret! Çocuklara bayram harçlığı verdi, hediyeler dağıttı