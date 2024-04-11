Mustafa Destici'den Meral Akşener yorumu

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin bayramlaşma programında konuştu. Destici, Meral Akşener'in kurultayda aday olmama kararını da yorumladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasına ilişkin, "Türkiye'de kurucu liderler hayattayken partilerini bırakırlarsa o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ya da birliğini beraberliğini koruyarak yoluna devam etmesi mümkün değildir." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla BBP Genel Merkezinde partililerle bayramlaşan Destici, buradaki konuşmasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, siyasi partilerde yaşanan gelişmeler ve Gazze'de yaşanan zulme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üç çocuğu ile torunları İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı ve sabır dileyen Destici, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en sert tepkiyi veren ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Destici, Gazze'ye yönelik yardımların el birliğiyle artırılması gerektiğine işaret etti.

Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklaması

BBP Genel Başkanı Destici, bayramlaşma programında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultayda aday olmayacağı açıklamasına ilişkin soruya karşılık Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Akşener, seçimden önce verdiği sözü tuttuğunu gösteriyor, bunun için de aday olmayacağını söylüyor ama ben şunu beklerim, onunla birlikte yola çıkan, onu lider olarak kabul edenler, 'aday olmayacağım' denildiğinde hemen bir fırsat önüne gelmiş gibi adaylık açıklamaları...

Bunlar siyasi ahlaka ya da siyasette vefaya ne kadar uygundur bilmiyorum. Halbuki o kadrolara düşen, 'siz söz verdiniz aday olmuyorsunuz ama biz sizi bırakmıyoruz ve sizin tekrar aday olmanızı istiyoruz' denmesidir. Aday yapıp en azından bunun mücadelesini vermeleri gerekirdi.

Türkiye'de kurucu liderler hayattayken partilerini bırakırlarsa o partinin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ya da birliğini beraberliğini koruyarak yoluna devam etmesi mümkün değildir."

Akşener ve partisinin genel seçimlerden sonra kendisine bir yol çizdiğini belirten Destici, İYİ Parti delegelerinin Akşener'i aday gösterebileceği ve Akşener'in de tabanın bu talebine duyarsız kalamayacağı görüşünü paylaştı.

BBP'ye bayram ziyaretleri

Öte yandan, BBP'yi, Ramazan Bayramı dolayısıyla DSP, AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi heyetleri ziyaret etti.

BBP Genel Merkezine gelen heyetleri Genel Başkan Yardımcıları Nihat Gürbüz, Ahmet Emin Serin ve MKYK üyesi Hayrettin Bal ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Pınar Yıldız ağırladı.

Ziyarete, DSP, AK Parti, CHP, İYİ Parti, DEVA, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi heyetleri katıldı.

Partiler arası bayramlaşma ziyaretinde, ülke meseleleri, Filistin meselesi, 31 Mart Genel Seçim sonuçları, Cumhur ittifakına ilişkin konular ele alındı.