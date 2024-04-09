Bakan Mehmet Özhaseki'den depremzede aileye ziyaret! Çocuklara bayram harçlığı verdi, hediyeler dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yaşayan Bayraktar ailesini ziyaret etti. Bakan Özhaseki, çocuklara bayram hediyesi ve harçlık verdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da yaşayan depremzede aileyi ziyaret etti.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Hatay'da yaşayan Bayraktar ailesiyle bir araya geldiği görüntüleri paylaştı.
Aileyle yakından ilgilenen Özhaseki, çocuklara bayram hediyesi ve harçlık verdi.