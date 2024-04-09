İYİ Parti kongresi kulisi! İmamoğlu bir ismi destekleyecek Sinan Burhan açıkladı

Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti'de genel başkanlık yarışına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için müdahale edeceğini iddia etti. Burhan, "Kongrede Sayın İmamoğlu'nun da bir ismi destekleyeceği noktasında benim bir bilgim var." dedi.

27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kongrede İYİ Partili adaylar dışında İKİ CHP'li başkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da yarışta olacağı iddia edildi.

TV100'de yayınlanan "Taksim Meydanı" programında İYİ Parti'nin genel başkanlık yarışı konuşuldu.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için İYİ Parti önemli Ekrem İmamoğlu Bey de Mansur Yavaş Bey de İYİ Parti kongresine müdahale edecek ve İYİ Parti’de bu iki ismin yarışını göreceğiz." dedi.

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'ye yakın bir profil olduğunu ve 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak istedinin sır olmadığını belirten Burhan, "Dolayısıyla grubu olan İYİ Parti'de gücünün olması Yavaş'ın işine gelir" diye konuştu.

"İmamoğlu'nun da bir ismi destekleyeceği noktasında benim bir bilgim var"

İmamoğlu'nun milliyetçi seçmeni dışarıda bırakmamak ve DEM-CHP işbirliğini kapatmak için İYİ Parti'ye ihtiyacı olduğuna değinen Burhan, "Kongrede Sayın İmamoğlu'nun da bir ismi destekleyeceği noktasında benim bir bilgim var. Fakat bu isimler daha açıklanmayanlar var. Önümüzdeki günlerde yeni adaylar çıkacağı ve Sayın İmamoğlu'nun da bu ismi destekleyeceği konusunda bir kulis bilgisi var" dedi.