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Şebnem Bursalı: Kamu kaynağını kullanmış değilim

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yaptığı paylaşım ile bir anda tepki gören AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yaptığı paylaşım ile ilgili Gazeteci Sinan Burhan'a konuştu.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım ile tepki çeken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve tepki gösterenlerin gündemi değiştirmeye çalıştıklarını söylemiş ve özür dilemişti. tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olan Gazeteci Sinan Burhan da, Şebnem Bursalı ile konuştuğunu, Bursalı’nın “Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim” ifa

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