Şebnem Bursalı'dan 'ıstakoz' açıklaması: Gündemi değiştirmeye çalışanları çok iyi anlıyorum

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından paylaştığı yemek görseline gelen tepki yorumları üzerine bir açıklama yaptı.

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AK Parti İzmir Milletvekili ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, Instagram hesabından, yediği yemeğin fotoğrafını paylaşınca, sosyal medyada bir çok tepki yorumu gelmişti.

Monaco Yat Kulübü'nü etiketleyerek yapılan paylaşıma gelen yorumların üzerine Şebnem Bursalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

İstanbul ve Antalya’daki faciaların unutturmak için gündem değiştirilmeye çalışıldığını ifade eden Bursalı, "Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum sn Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur.

Asla kötü niyet taşımayan ve yazılan hiçbir ücretle yakından uzaktan ilgisi olmayan yiyecek ve konuyla ilgili samimi üzüntümü ifade ederken, bunu fırsat bilip Antalya’daki teleferik faciasını unutturmak üzere gündem değiştirmeye çalışanları da çok iyi anlıyorum!

İstanbul’un göbeğinde 29 insanımızın hayatını kaybettiği, Antalya’da göz göre göre ihmal sonucu günahsız insanlarımızın hayatını kaybettiği, yaralandığı ve saatlerce mahsur kaldığı elim olayla ilgili tek bir söz etmeyenlerin, ne amaçla bu olayı çarpıttığını da biliyoruz! Kamuoyuna saygıyla sunarım." ifadelerini kullandı.