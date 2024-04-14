Müsavat Dervişoğlu'ndan Meral Akşener açıklaması: Görevi sürdürmesi söz konusu olamaz

İYİ Parti içindeki kurultay tartışmaları hala sürüyor. Genel başkan adayı Koray Aydın'ın kurultayı erteletme çabalarına yönelik açıklamalarına, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan bir yanıt geldi. Dervişoğlu, "Kurultay kararının geri alınması mümkün değil, böyle bir durum zararlı olur" diyerek Meral Akşener'in görevine devam edilmeyeceğini vurguladı.

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Seçim sonuçlarının ardından İYİ Parti'de 27 Nisan'da olağanüstü kurultay yapılması kararı alındı ancak tartışmalar sürüyor. Kurultayın ertelenmesi yönünde çabalar olduğu iddialarına, grup başkanvekili ve genel başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt geldi. Dervişoğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in görevine devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

"Artık mümkün değil"

Dervişoğlu, "Gönül arzu ediyor ki Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde olağan kongreye gitseydik. Ben herkesten fazla Genel Başkanımız Akşener’in görevine devam etmesini arzuluyorum. Ama ortada bir karar ve kararlılık var ve bunun olması artık fizikken mümkün değil." dedi.

"Kurultayı iptal ettirme girişimleri kabul edilemez"

Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, kısa süre önce yaptığı açıklamada "Olağanüstü kurultayı iptal ettirme girişimleri var bu kabul edilemez" demiş, Akşener'e kararının arkasında durması yönünde çağrı yapmıştı.

"Böyle bir durum zararlı olur"

Sözcü gazetesine konuşan Dervişoğlu kurultay kararının geri alınması mümkün olmadığını söyledi. Dervişoğlu, "Genel başkanın böyle kritik bir eşikte partinin başında kalmasını isteyenler var. Milletvekili ve parti yöneticilerimiz bu düşüncelerini genel başkanla paylaşmak istediler. Bu masum kanaat birtakım beyanlarla birleştirilince bir spekülasyon oluşturuldu. Olağanüstü kongrenin geri alınması mümkün olmadığı gibi böyle bir durum ziyadesiyle zararlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener aday olmayacağını açıkladı

İYİ Parti'de Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz genel başkanlığa adaylığını ilan etti. Akşener'se tekrar aday olmayacağını açıkladı.