Türkiye'nin Afrika'ya ihracatında Mısır ön planda

Türkiye'nin Afrika ülkelerine olan ihracatında Mısır, yılın ilk çeyreğinde 872 milyon dolarla zirvede yer aldı.

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AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin Afrika bölgesine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 4,5 milyar dolar oldu.

Mart ayına bakıldığında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'nin Mısır'a ihracatında yüzde 52,2'lik artış görüldü.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'den Mısır'a 872 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 28'lik artış kaydedildi.

Mısır'ı, 733 milyon dolarla Fas, 591 milyon dolar da Cezayir takip etti.