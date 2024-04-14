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Bayram tatilinden dönenler trafikte yoğunluk oluşturdu

Bayram tatilinden dönenler trafikte yoğunluk oluşturdu

Anadolu Otoyolu Bolu ve Düzce kesimi İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Tatilin son gününde otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşuyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda ise hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman ulaşım aksıyor.

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Bu arada otoyol ve kara yolunun İstanbul istikametinde, gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlar hariç kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmiyor.

Öte yandan otoyolun Kaynaşlı ile Düzce gişeleri arasında, trafik akıcı yoğunlukta ilerliyor.

İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları arasında kalan kesimde zaman zaman yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım normal seyrediyor.

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