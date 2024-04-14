AK Partili Hüseyin Filiz'den tepki çeken paylaşım: Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel

Çankırı'da seçimi 29 puan farkla MHP'ye kaybeden, üç dönem AK Parti'den milletvekilliği yapan AK Partili Hüseyin Filiz, seçim yenilgisinin analizini(!) Maldivler'deki lüks tatilde yaptı.

Abone ol

31 Mart yerel seçimlerin ardından AK Parti'de yenilginin nedenleri sorgulanıyor.

22 yıl sonra ilk kez CHP'nin gerisine düşen iktidar partisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları kimi AK Partililerin umrunda olmadı.

Aday olduğu Çankırı'daki hezimeti unuttu tatile koştu

Ekonomik krizle birlikte halktan kopukluk parti içinde hakim görüş olarak öne çıkarken bazı AK Partililerin paylaşımları tepki topluyor.

Seçim kampanyasında tartışılan görüntüler, seçim sonrasında da devam etti.

AK Partili bir ismin jet sosyetesinin uğrak yeri Monaco'dan ıstakoz yediği bir fotoğrafı paylaşması gündemdeki sıcaklığını korurken, 24., 25. ve 26. dönem AK Parti Çankırı Milletvekili ve AK Parti Çankırı adayı Hüseyin Filiz, Maldivler'den fotoğraf paylaştı.

"Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel"

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Hüseyin Filiz, "Maldivler güzel ama torunlarla başka güzel. Torunlarım Hüseyin, Ömer, Hülya Minel ve Alisa" dedi.

Ekonomik nedenlerle sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ve kimi emekliler Maldivler'de tatil için yüklü miktarda parayı gözden çıkaran Filiz'e tepki gösterdi.

Hüseyin Filiz, Çankırı'da yüzde 31 oy aldı ve seçimi, yüzde 60 alan MHP'nin adayı İsmail Hakkı Esen'e kaybetti.

"Seçime kadar bekle Kudüs seçim sonrası yallah Maldivler"

Yazar İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından Filiz'in tatiline tepki göstererek, "Eski AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, bayram tatili için torun tombalak Maldivler’e gitmiş. Seçime kadar “kefenimizi giydik, bekle Kudüs…” Seçimden sonra “Şortlarımızı giydik, yallah Maldivler…” ifadelerine yer verdi,