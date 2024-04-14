BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  DÜNYA

İrlanda, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı

İrlanda, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İran'ın İsrail'e hava saldırısını şiddetle kınadı.

Abone ol

Martin, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınıyorum. Şu anda düşüncelerim İsrail halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

Saldırının boyutu ve yoğunluğunun, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik açık tehdit ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurgulayan Martin, "Bu, Filistin halkının davasına yardımcı olmaz ya da bizi Gazze'deki acıların sona ermesine yaklaştırmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Martin, halihazırda bölgesel gerilimin azaltılmasına acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, daha fazla gerginliğin kimsenin çıkarına olmadığını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tatilinin son gününde yüksekler tercih edildi
Tatilinin son gününde yüksekler tercih edildi
İran saldırısının İsrail'e savunma maliyeti 1.35 milyar dolar oldu
İran saldırısının İsrail'e savunma maliyeti 1.35 milyar dolar oldu
Muş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Muş'ta otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Malatya'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Malatya'da trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk peşinde!
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
CHP Genel Başkanı Özel'den İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklama
CHP Genel Başkanı Özel'den İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin açıklama
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı
Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Fenerbahçe - Karagümrük maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Adıyaman'daki taşlı ve sopalı kavgada 3 tutuklama
Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi
Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi