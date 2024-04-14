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Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi

Dilan Polat’a bir kötü haber daha! 7 yıl hapsi istendi

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat’a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce bir sosyal medya fenomenine küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat’ın 7 yıl hapsi talep edildi.

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Dilan Polat'a bir dava daha açıldı. Cezaevine girmeden önce sosyal medya fenomeni A. A.'ya küfredip ölüm tehdidinde bulunan Polat’ın 7 yıl hapsi istendi. 

İddiaya göre söz konusu olay 24 Temmuz 2023 günü yaşandı. A. A. ile Dilan Polat, cezaevine girmeden önce sosyal paylaşım sitesi üzerinden tartıştı. A.'ya mesaj atan Polat, "S... geçerim. Yorumunu derhal kaldır s... Ayağını denk al, kimseye benzemem ben. O... Dünyanızı dar ederim size. Bugün bekle sen. Ayağını denk al. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır" diye yazdı. 

Hakaret ve tehditlerin ekran görüntülerini alan A. A. savcılığa koştu ve avukatı aracılığı ile şikayetçi oldu.

"Hatırlamıyorum"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat, "Söz konusu mesajları gönderdiğimi hatırlamıyorum" dedi.
Savcılık suçun uzlaşma kapsamında kaldığını belirtti, tarafların dosyası uzlaşmacıya gitti ancak ikili uzlaşamadı.

Savcılık, Polat hakkında zincirleme şekilde 'kadına karşı tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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