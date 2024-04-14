Malatya'da trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı

Malatya'nın Darende ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

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Batuhan Yılkınc yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil D300 kara yolu Nadir Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Batuhan Yılkınc'ın yanı sıra Hüseyin Taha, Hacer ve Meryem Tuana Bozkurt ile Cihan, Gül, Rana ve Cihangir Aydın yaralandı.Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Taha ve Hacer Bozkurt ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.