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İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!

İsrail uyardı: İran'ı vurma tehdidi hala geçerli!

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran'ı vurma tehdidinin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

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Katz, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıya ilişkin ordu radyosuna açıklama yaptı.

"İran İsrail'e saldırırsa biz de saldıracağız dedik ve bu hala geçerli." diyen Katz, müttefikleriyle işbirliklerini derinleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Katz, Devrim Muhafızları Ordusunun "terör örgütü" olarak belirlenmesi ve İran'a karşı etkili yaptırımlar uygulanması için baskı yapılması olmak üzere iki hedefleri olduğunu kaydetti.

İsrail Aliya (Yahudi göçü) ve Entegrasyon Bakanı Ofir Sofer ise ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "İran'ın böyle bir saldırı yapma cüreti ortadan kaldırılmalı." ifadesini kullandı.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish X sosyal medyad platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri, hava savunma güçleri, ABD'nin ve bölgesel faktörlerin desteğiyle İran saldırısının kontrol altına alındığını" savundu.

Kish, sakin ve akıllıca karşılık verileceği vaadinde bulunarak saldırı zamanının geldiğini vurguladı.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.

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