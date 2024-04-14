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Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can sallarındaki 52 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ortaca açıklarında üç can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki aralarında çocukların da bulunduğu 52 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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