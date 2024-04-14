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Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı

Hindistan, İsrail ile İran'a diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yaptı

Hindistan, İran ile İsrail arasındaki gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi için çağrı yaptı.

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Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile İran arasındaki yükselen gerilimin endişe verici olduğu belirtildi.

Açıklamada, gerilimin azaltılması ve diplomatik yöntemlere dönülmesi çağrısı yapıldı. Hindistan'ın durumu yakından takip ettiği, bölgedeki elçiliklerin vatandaşlarıyla iletişim halinde olduğu vurgulandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, dünyada bir savaş durumunun yaşandığını ifade etti.

Modi, ülke ismi vermese de dünyanın gergin ve belirsizliklerle dolu olduğunu ve kriz döneminde bulunan dünyada istikrarlı ve çoğunlukla yönetilen hükümete ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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