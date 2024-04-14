BIST 9.814
DOLAR 32,36
EURO 34,43
ALTIN 2.438,65
HABER /  SPOR

Tolgay Arslan "hat-trick" yaptı, Melbourne City 8-0 kazandı

Tolgay Arslan "hat-trick" yaptı, Melbourne City 8-0 kazandı

Avustralya 1. Futbol Ligi'nde Tolgay Arslan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Melbourne City, Perth Glory'yi 8-0 yendi.

Abone ol

Ligin 25. haftasında Perth Glory'yi ağırlayan Melbourne City, Leonardo Natel'in 14, 29, Tolgay Arslan'ın 16, 26, 73, Kaelan Majekodunmi'nin kendi kalesine 19, Jamie Maclaren'in 60 ve Steven Ugarkovic'in 86. dakikada attığı gollerle 8 farklı galibiyete ulaştı.

Bu galibiyetle puanını 33 yapan Melbourne City, 7. basamakta yer aldı. Perth Glory ise 22 puanla son sırada kaldı.

Geride kalan yıllarda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta görev yapan ve geçen seneden beri Melbourne City forması giyen 33 yaşındaki Tolgay, bu sezon takımıyla 27 maçta 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çöp konteynerindeki doluluğu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladılar
Çöp konteynerindeki doluluğu ve gaz değerlerini ölçen cihaz tasarladılar
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyede
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü
Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı
Kastamonulu muhtar görevinde 47 yılı geride bıraktı
Fahiş fiyatlarla bilet satan otobüs firmalarına 5,3 milyon lira ceza kesildi
Fahiş fiyatlarla bilet satan otobüs firmalarına 5,3 milyon lira ceza kesildi
Kosova, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı
Kosova, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısını kınadı
Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı
Bursa'da, Uludağ eteklerinde orman yangını çıktı
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası
Macaristan ve Slovakya, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısını kınadı
Macaristan ve Slovakya, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısını kınadı
Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi
Kütahya'da drift yapan sürücüye para cezası kesildi
Sivas'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ta devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
CNN: Biden, Netanyahu'ya 'İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini' söyledi
CNN: Biden, Netanyahu'ya 'İran'a karşı saldırıya ABD'nin destek vermeyeceğini' söyledi