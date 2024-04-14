Macaristan ve Slovakya, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırısını kınadı

Macaristan ve Slovakya, İran'ın misilleme olarak İsrail'e insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle düzenlediği saldırıyı kınadı.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, İsrail halkının güvenliği için dua ettiklerini belirtti.

Orban, "İsrail’e dün gece düzenlenen saldırıları kınıyoruz." ifadesini kullandı. Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da "İran’ın İsrail’e saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyorum. Gerginliğin daha fazla tırmandırılmasından kaçınılmalı." uyarısında bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti. İran, dün İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı. İran, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.