Fazla ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor

Ergenlerde sosyal medyanın; çocuklarda da çizgi film ve oyunların uyku sorunlarına yol açtığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Günde 4 saat ekran kullanımı yüzde 49 uyku bozukluğuna yol açıyor. Mavi ışık ya da ekrandaki değişkenlik gösteren ışıklar melatonin sentezini bozuyor" açıklamasında bulundu.

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Uyku çocukların gelişimi için çok önemli. Yeterince uyumamak çocuğun okuldaki performansını ve ruh sağlığını olumsuz etkilerken, bunun obezite ile de ilişkili olabileceği bildiriliyor. Amerikan Pediatri Akademisi, 6-13 yaş arası çocukların geceleri 9-11 saat; 14-17 yaş arası gençlerin ise 8-10 saat uyumalarını öneriyor. Ekran kullanmak, özellikle aksiyon dolu bir video oyunu veya izlenen yoğun içerikler, çocuğu daha uyanık hale getirir ve kalp atış hızını yükseltir. Bu da çocuğun uyku kalitesini etkileyebilir ve uykuya dalmasını zorlaştırabilir. Ekranlardan yayılan ışık, melatonin adı verilen uyku hormonunun üretimini de bozabilir.