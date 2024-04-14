Medeniyetler şehri Mardin bayram tatilinde ziyaretçilerle doldu

Açık hava müzesi konumundaki medeniyetler şehri Mardin, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Abone ol

T ve tescilli yapılarıyla ilgi gören, farklı din, dil ve kültürden insanların hoşgörüyle, kardeşçe yaşadığı kent yılın her döneminde olduğu gibi 9 günlük bayram tatilinde de turistlerin tercihi oldu.

Kente gelen yerli ve yabancı turistler camilere, medreselere, kiliselere yoğun ilgi gösterince tarihi mekanlarda kimi zaman uzun kuyruklar oluştu.

Kentte 22 bin yatak kapasitesinin bulunduğu otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşırken, sadece bayramın üç gününde merkez Artuklu ilçesindeki Deyrulzafaran Manastırı ile Kasımiye Medresesi 12'şer bin, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Dara Antik Kenti ise 30 bin ziyaretçi ağırladı.

Turist yoğunluğu hem turizm sektörünü hem de esnafı mutlu etti.