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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, A.U. Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta annesi B.U. ile yürüdüğü esnada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekilerin yardımıyla köpekten kurtarılan A.U, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavisi devam eden A.U. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.Sahibinin de köpeğini alarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

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