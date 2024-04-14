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İran'ın saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan çağrı: Hemen OHAL ilan edilsin

İran'ın saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan çağrı: Hemen OHAL ilan edilsin

İran'ın İsrail'e başlattığı misilleme saldırısı sonrasında Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan açıklamasında "Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır" dedi.

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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da İran'ın konsolosluk binasını 1 Nisan'da hava saldırısı ile vurmuş, Üst düzey Devrim Muhafızları komutanı ölmüştü. İsrail'in saldırısının ardından İran'dan misilleme geldi.

Çok sayıda balistik füze ve SİHA, İran'dan İsrail'e gönderildi. İngiltere ve ABD'den İsrail'e destek mesajları geldi. Birçok ülke de hava sahalarını kapattı.

Dünyanın gözünü çevirdiği saldırı sonrasında Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Oğan, hükümete seslenerek Doğu ve Güneydoğu'da OHAL ilan edilmesi gerektiğini açıkladı. Oğan açıklamasında şunları ifade etti:

"Hükümetimizden beklentim doğu ve güneydoğu bölgelerimizde hemen OHAL ilan etmesi ve özellikle de muhtemel göç hareketliliğine karşı sınır bölgelerimizde hazırlıklı ve tedbirli olmasıdır."

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