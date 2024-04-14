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İran'ın saldırıları sonrası ABD'den İsrail'e destek mesajı

İran'ın saldırıları sonrası ABD'den İsrail'e destek mesajı

İran'ın başlattığı İHA saldırısının ardından, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e olan desteklerinin "kararlı ve sağlam" olduğu belirtildi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Watson, açıklamasında, "İran, İsrail'e karşı bir hava saldırısı başlattı. Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek gelişmeleri ulusal güvenlik ekibiyle yakından takip ettiğini belirten Watson, ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla her an irtibat halinde olduklarını vurguladı.

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